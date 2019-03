Pablo Iglesias: “Como nos enteremos de que usted ha estado tratando de robar a los ciudadanos, nos tiene que tener miedo”

La medida que más admira del presidente Rafael Correa es que acabó con las comisiones en los cajeros automáticos. Prohibió las comisiones. Algo que a Pablo Iglesias le parece algo “muy simbólico”: “Que un presidente le diga a los banqueros: ‘Miren ustedes, está bien que ganen dinero, pero no se van a reír de mi país, no se van a reír de mis ciudadanos’. Ese estilo me gusta, alguien que no se deje intimidar por los ricos.

Lo que hizo con la deuda Correa le gustó “mucho, porque funcionó”, asegura el líder de Podemos. “Lo hicieron tan bien que los acreedores entendieron que se habían pasado de listos, que no podían exigir cosas que eran inexigibles. Se pusieron a la cola y el país tuvo mucho más recursos para ayudar a los desempleados, para abrir escuelas, para abrir hospitales... Sobre todo fue eficaz”, comenta.

En España, el eurodiputado haría una “auditoría”. Jordi Évole no sabe hasta qué punto alguien que le haya prestado dinero a una administración, un banco, un acreedor, y que ahora llegue Pablo Iglesias de presidente del Gobierno y diga: “¿Se acuerda que le dejó dinero al Gobierno que yo ahora presido? No se lo voy a pagar”. Pablo Iglesias lo aclara: “Si tú me lo has dejado para que yo haga una cosa, claro que te lo tengo que pagar. Si tú has llegado a un acuerdo fraudulento con el Gobierno anterior para que a cambio de que te haga una serie de favores tú después le pasas unos sobres por debajo, que es lo que ha pasado en España, nosotros lo que haremos será investigar. Si todo está limpio, si usted ha actuado de buena fe y con arreglo a la ley, usted va a cobrar. Ahora bien, como nos enteremos de que usted ha estado tratando de robar a los ciudadanos españoles, usted nos tiene que tener miedo”.

Una chica ecuatoriana que ha pasado casi toda su vida en España interrumpe la entrevista para explicar que estudió Sociología en la Complutense y que está muy a favor con lo que ha propuesto Podemos. “Lo que más me gustó fue la idea de quitar a los ricos para dar a los pobres. Esa idea, que suena muy a Robin Hood, pero es lo que hay que hacer”, asevera. Ella cree en el cambio.