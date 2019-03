Manolo Higuera: “El perjuicio que se ha generado al club supera los 10 millones de euros”

Tuto Sañudo jugó 10 temporadas en el Racing de Santander y cinco en el Oviedo. Jordi Évole le enseña unas imágenes al presidente que pasarán a la historia del Racing. El partido era contra la Real Sociedad, la vuelta de unos cuartos de final de Copa del Rey y el equipo decidió no jugarlo. Los jugadores se plantaron porque no cobraban hacía meses, “pero principalmente fue porque no aguantaban que les mintieran más”, explica Tuto.

Casi al día siguiente de que eso, Tuto Sañudo se convierte en el presidente del Racing de Santander. Desde entonces, los jugadores han cobrado tres mensualidades en un mes y medio. Lo han conseguido “moviéndonos, buscando publicidad, y pasamos de ir 1.500 personas al campo, escasas, a llevar casi 17.000”, comenta.

Sañudo presenta al periodista a Manolo Higuera, el presidente de la Asociación de Veteranos de los Jugadores del Racing. Ellos son los que han puesto una querella contra los dos últimos presidentes de la entidad, que han sido Ángel Lavín y Francisco Pernía. Les acusan de “20 delitos societarios o presuntos delitos societarios”, comenta Manolo.

El dinero se han llevado estos últimos presidentes sobrepasa los 10 millones de euros. “El perjuicio que se ha generado al club supera los 10 millones de euros”, explica. Para un club como el Racing supone salir de la situación de concurso de acreedores. “Sinceramente, ahora te digo que el Racing tiene posibilidades de salvarse, pero hace dos meses el Racing estaba absolutamente muerto y enterrado”.

“Podríamos decir que en el Racing ha habido mucha mierda”, comenta Jordi Évole, algo que literalmente ocurre actualmente en el estadio debido a la basura que hay en las gradas. Manolo lo justifica: “Han dejado el club sin ningún recurso económico y se tienen que formar grupos de voluntarios entre los aficionados para limpiar las gradas”.

Por hacer lo que hacen ahora en el Racing no están cobrando nada. “Nuestro compromiso es salvarlo hasta junio y lograr que tenga viabilidad otra y que no desaparezca”, explica el presidente.

Lo que ha pasado en el mundo del fútbol para que algunos clubes hayan acabado así ha sido que “han pasado de ser clubes deportivos a sociedades anónimas deportivas. Ahora la gestión se compra. Se compra con acciones. El que más dinero tiene es el que más acciones tiene en un club de fútbol”, comenta el presidente de la Asociación de Veteranos de los Jugadores del Racing.

Tuto Sañudo le confiesa que en el 93, la última temporada, cobró 16 millones. “Había compañeros que cobraron dos millones de pesetas, por la temporada, yo era ya el último año y ellos empezaban. Esos que cobraron dos millones de pesetas, a los tres años estaban ganando 60 millones, 50, 70...”, explica. Y es que el dinero en el fútbol es bueno, pero “el problema es lo que atrae ese dinero”, comenta Manolo. ”Ahora el futbolista, no te digo que se haya convertido en mercancía, pero en muchos casos sí”.

El presidente de la Asociación de Veteranos de los Jugadores del Racing asegura que hoy en día “el fútbol no está aportando valores a la sociedad. Alrededor del fútbol no se ve más que negocio y dinero por la corrupción...”. Sin embargo no lo ve todo perdido: “ Yo creo que a medida que el dinero que se mueve alrededor del fútbol sea razonable será más fácil recuperar los valores tradicionales del fútbol”, concluye.