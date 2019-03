Florentino Pérez: “No sigo en política porque me han echado”

Florentino Pérez no es un hombre que conceda muchas entrevistas. Sin embargo, Jordi Évole consigue entrevistarle en ‘Salvados’ y no sólo para hablar de fútbol. Y es que “seguramente la gente quiere saber muchas más cosas de usted aparte de ser presidente del Real Madrid”, le comenta el presentador del programa.

Évole se sienta en el palco del Bernabéu y asegura que le han entrado ganas de hacer negocios. El presidente del club blanco asegura que es un tópico y que, aunque en el palco se junta lo más influyente de la política española y lo más influyente de la economía española, “nunca se hacen negocios”.

Florentino explica que para ser presidente del Real Madrid hay que un aval del 15% del presupuesto de gastos, “unos 70 o 75 millones de euros para presentarse a las elecciones”. Eso sólo para presentarse. Pero ahí no queda la cosa. “Eres responsable de todas las pérdidas, es decir, que si el club gana dinero, lógicamente, es para los socios y es para el club, pero si pierde dinero, tiene que pagar la Junta Directiva la totalidad de las pérdidas”, comenta.

Le quedan algo más de tres años de presidente del Real Madrid. Sobre si se va a presentar a las siguientes elecciones “Si hay alguien que es capaz... “. Y es que a Florentino Pérez le gustaría seguir en el club pero poniendo “más énfasis en el tema de la fundación”.

El presidente asevera que no manda más que un ministro porque ha estado en la política, en la empresa y en el deporte, y “el poder de verdad se tiene en la política. A mí es lo que siempre me ha gustado más, la política”. Y es que “es donde verdaderamente te crees que estás cambiando las cosas y mejorando el mundo”, comenta.

Sobre si le gustaría volver a la política, Florentino asegura que “no” porque “es difícil, además, no sigo porque me han echado”, confiesa. “En UCD perdimos las elecciones, luego hice el Partido Reformista... Con Miquel Roca y me fue mal, entonces, no es que no haya querido. Yo lo he intentado”, explica .