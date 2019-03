Florentino Pérez: “Mi empresa factura 105 ó 110 millones de euros al día”

Florentino Pérez explica que no hace mucho que no va en metro porque su empresa ha construido metros y ha ido a las inauguraciones aunque ahora cada vez menos porque “ya no se hacen aquí”. Sin embargo, han salido fuera y han seguido construyendo suburbanos en “Sidney, Hong Kong, Nueva York, Ottawa y Londres”, explica.

Y es que su empresa ACS, según el presidente del Real Madrid, “es la más grande del mundo” en construcción e infraestructuras y facturan “39.000 millones de euros al año”, es decir, “105 o 110 millones de euros al día, incluidos sábados y domingos”, asevera.

El presidente del club blanco asegura que en el palco, donde está transcurriendo la entrevista, se habla “de cualquier cosa menos de negocios. Sólo de fútbol. El que quiere hacer un negocio lo hace fuera, pero no aquí”, comenta

Florentino defiende a su equipo porque “hay mucha gente que le quiere atacar, porque algunos no nos quieren. La gente quiere influir y entonces, nosotros, lo que intentamos los socios es ser los dueños de nuestro destino”. El empresario niega que le hayan intentado influir como presidente de ACS porque tienen el 85% fuera de España al haber comprado empresas en Alemania y en Australia.