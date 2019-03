Florentino Pérez: “Me gustaría dedicarme el resto de mi vida a las fundaciones del Madrid y de ACS"

Con la entrevista acercándose a su final, Jordi le pregunta a Florentino Pérez si cree que es poderoso, algo que niega el presidente blanco. “Soy poderoso en la medida que soy presidente del Real Madrid, mañana me voy y ya no soy poderoso, será el siguiente”.

Florentino asegura que lee todo tipo de prensa, menos la deportiva. “Llevo muchos años aquí, no quiero que me influyan en nada”, comenta a Évole el presidente del Real Madrid. Sobre las críticas recibidas durante su mandato, declara tajante que tiene enemigos, pero que no pagará a nadie “para que hable bien de ACS ni del Real Madrid”

La sucesión en ACS y en el Real Madrid es un tema que preocupa a Florentino, pero que tiene controlado al menos en su empresa. Marcelino Fernández, consejero delegado de Hochtief, será el que coja el relevo de Florentino en ACS para que el presidente del Real Madrid se encargue de la fundación ACS. Cuando Jordi le pregunta si tiene sucesor como presidente madridista, asegura que ahora mismo no, pero que lo encontrarán “seguro”.

Florentino Pérez confiesa a Évole que no ha cumplido siempre lo que ha querido, pero sí sabe el sueño que le queda por cumplir. “Me gustaría dedicarme el resto de mi vida, por ejemplo, en el Madrid más a la fundación, y en ACS más a la fundación”, asegura el presidente del Real Madrid.