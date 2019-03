Florentino Pérez: “Hemos construido infraestructuras por encima de las posibilidades del momento”

Florentino Pérez confiesa que su valor, “es la normalidad, el trabajo” porque nació en “una época en la que no había de nada, después de la guerra”, y le condicionó mucho. El presidente del Real Madrid explica que viene de familia humilde. “Mi padre no ha hecho más que trabajar, los domingos para mi padre eran como los lunes. Es lo que he aprendido en casa”, explica.

El presidente del club blanco confiesa que el estar en la lista Forbes como uno de los mil hombres más ricos del mundo no le da “ninguna satisfacción. “Yo nunca he trabajado para ganar dinero, porque además no lo sé disfrutar”, explica. Además, asegura que no sabe el dinero que tiene porque “el que está en bolsa un día sube y otro baja y es difícil saberlo”.

En cuanto a la burbuja de obra pública, Florentino cree que lo que ha habido ha sido burbuja pero inmobiliaria. Jordi Évole le recuerda una construcción donde ACS participó como las radiales de Madrid una construcción que Pérez niega que haya sido algo inútil. Aunque admite que “hemos construido infraestructuras por encima de las posibilidades del momento, no le digo que no, pero serán utilizadas”.

Florentino Pérez asegura que ACS va bien a pesar de que 'el 'New York Times' hablaba de una deuda con los bancos de 9.000 millones de euros. El presidente se define diciendo que “es una empresa ejemplar en el mundo”, pero que se enfadaron en el 'New York Times' “por comprar una empresa americana para hacer el metro”.

Florentino sobre las declaraciones del técnico de Hacienda Raúl Burillo, a propósito de lo que pagan las grandes empresas, explica que él factura “el 10% y el 90% fuera, con los tratados de doble imposición, yo, donde trabajo, pago los impuestos. Cuando viene aquí nuestro negocio, viene con los impuestos pagados”. “Él lo que viene a decir es que las grandes empresas tienen triquiñuelas para no pagar, pero pagan como todos”, asevera.