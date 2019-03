Una ciudadana a Pedro Sánchez: “Soy independentista y con este tema no me siento representada por los socialistas”

EL LÍDER SOCIALISTA HABLA CON LOS CIUDADANOS DE NOU BARRIS

Pedro Sánchez pasea junto a Jordi Évole por Nou Barris. Así, se va parando a hablar con los ciudadanos que se va encontrando por la calle. Una mujer que asegura no haber votado “jamás” al PSOE, otros que han perdido su confianza en ellos y buscan alternativas, algunos que seguirán votando al Partido Socialista a pesar de no notar el cambio que esperaban y una independentista que no se siente “representada” por ellos.