Cristina Pardo: “La vicepresidenta elige cuánta gente pregunta y qué gente pregunta“

La directora de cine Mar Coll comenta que para rodar su próxima película tiene que irse fuera de España a hacerla. Una cuestión que tiene que ver con la situación de cine del país. “Yo me planteé la posibilidad de hacer cine en Francia porque es un país que más o menos conozco y que cuida mucho su cultura. Y que aún ves largas colas de espectadores en las salas”, comenta.

El ministro Montoro dijo que el problema del cine español era la calidad del cine español. Una idea que “representa lo que piensa una parte importante de la sociedad española, lo cual es preocupante. La gente piensa que la gente del cine somos gente que va todo el día con grandes vestidos, paseando por alfombras rojas, viviendo de una determinada manera y mientras lo compaginamos yendo al Sahara y haciendo no sé qué”, comenta.

La directora de cine explica que “España es una industria de la cual depende muchísima gente que la mayoría vive en una situación de incertidumbre y cierta precariedad y más después de las políticas hostiles que se desarrollan desde el Gobierno”.

"A la política en España le hace falta regenerarse"

Una encuesta del CIS dice que el 50% de los jóvenes no tiene ninguna confianza en la política. Borja Sémper, portavoz del Grupo Popular en el Parlamento vasco, cree que a “la política en España le está sobrando sectarismo, le está faltando autenticidad y creo que tiene demasiado corsé. Creo que eso aleja a los jóvenes de un ejercicio de la política que reclaman más natural, más osado incluso. Creo que a la política en España le hace falta un nuevo impulso, le hace falta regenerarse”. Una palabra que se repite mucho y que causa risa a muchos.

Para Guillermo Zapata, miembro de Movimiento por la Democracia, hay dos regeneraciones muy diferentes: “Una en la que estamos conquistando derechos materiales y otra en la que estamos conquistando una retórica diferente”. Para una regeneración política Mar Coll piensa que “necesitamos mecanismos nuevos, una reforma muy seria, porque a mí me preocupa que el presidente del Gobierno pueda no comparecer delante de los medios durante meses y que no hayan los mecanismos, ya no me preocupa, ya me lo imagino que no quiere comparecer, pero me preocupa que no haya forma de obligarlo a comparecer y a responder las preguntas que se le plantean”. Cree que “hay una reforma pendiente que va más allá de cambiar la actitud, de hablar de otra manera, ser más cercano…”.

Cristina Pardo, periodista de laSexta Noticas, explica cómo funciona una rueda de prensa donde “la vicepresidenta elige cuánta gente pregunta y qué gente pregunta. Asegura que los periodistas no se van de las ruedas porque es muy difícil que haya consenso. “Ponerse de acuerdo entre 30 personas es muy complicado y más porque no todo el mundo lo ve igual. En primer lugar porque no todo el mundo tiene la misma idea y en segundo lugar, porque la acción sólo es efectiva si es unitaria o mayoritaria. Y luego, en tercer y último lugar, yo tengo la suerte de que, cuando eso pasa, puedo irme al punto directo, llegar y decir: ‘Esta persona ha dicho esto, pero lo ha dicho sin preguntas, en un plasma, sin comparecer, se ha ido corriendo, ha pasado esto...’. Por lo menos, me queda el consuelo de que lo puedo denunciar”, asevera.

"Hace falta que los políticos volvamos a conectar con la ciudadanía"

A los jóvenes les sorprende que haya ruedas de prensa sin preguntas. María Almena, doctora en Bioquímica, compara España con Francia. “El caso de Francia, el caso del ministro de Finanzas, que se descubrió que tenía una cuenta en Suiza, aparte de que dimitió, Hollande salió rápidamente a decir que eso era una traición a la República. Evidentemente, dando la cara ante la prensa”, asegura.

Borja Sémper, portavoz del Grupo Popular en el Parlamento vasco, reconoce que está contento de vivir en un país democrático, “pero no estoy contento de cómo se hace política en España”. El presidente del PP en Guipúzcoa cambia el término ‘regeneración política’ por otra expresión: reconectar con la gente. “Para reconectar con la gente tiene que verte, además de auténtico, sincero, tiene que ver que respondes, que das la cara. Hace falta que los políticos volvamos a conectar con una ciudadanía que está esperando políticos”, asevera.

A Pablo Padilla, miembro Juventud sin Futuro y en la Oficina Precaria, le hace gracia lo de regeneración. “Hablan de regeneración política gente que lleva 35 años y diciendo que lo van a regenerar. Mentira. Y hablan de reconectar. Es que no es una cuestión de reconectar. Si tú estás gobernando para que una minoría cada vez sea más rica y que a mí, como joven, no pueda acceder a la educación, tenga contratos precarios y no tenga acceso a una vivienda, me da igual lo majo que seas, es que me da igual, como si sale un dibujo animado diciéndome: ‘Hola, cómo mola la política’”, comenta.

Borja Sémper le explica que son dos realidades. “Una cosa es que tú estés de acuerdo con una política determinada que se desarrolla por parte de un gobierno, y otra cosa diferente es cómo funcionan los políticos en determinadas críticas, preguntas y cómo interactúan con los ciudadanos. Son dos cosas diferentes”, asevera.

Jordi Évole comenta que algunos políticos han delegado la representación a veces en periodistas defendiendo las tesis de un partido político concreto. Borja lo reconoce pero asegura que también está relacionado con la política “el inmenso papel que han jugado los medios de comunicación a lo largo de la Transición y del desarrollo democrático”.

Pablo no cree en el periodismo que se hace hoy en día. “Cuando los medios de comunicación sólo se hacen eco de estas declaraciones oficiales, cuando son voceros del régimen, no sirve de nada”.

El presidente del PP en Guipúzcoa Borja no está de acuerdo con el joven porque “los medios han destapado casos de corrupción de 20 años a esta parte que nos han hecho mejores en la capacidad de control de los ciudadanos sobre la acción política”.