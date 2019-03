Begoña Suárez: “Espero que algún día esto desaparezca”

LUCHA PARA ACABAR CON LA CONTAMINACIÓN QUE PRODUCE PETRONOR

‘Salvados’ no consigue hablar con Petronor, ni con el Ayuntamiento de Muskiz. “Eso quiere decir que tenemos razón los que estamos en contra de todo esto”, comenta Begoña Suárez, presidenta de la asociación Meatzaldea Bizirik. Ella asegura que están en la lucha. Tiene 83 años, y no se le agotan las ganas de luchar para que un día vean sus nietos la ciudad como era antes. “Yo no lo veré, pero espero que algún día esto desaparezca”, concluye.