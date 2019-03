Begoña: “Los desempleados hacen cursos aunque en términos de inserción laboral no sirvan”

LAS EMPRESAS NO OFRECEN VACANTES EN EL INEM

La profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Oviedo Begoña Cueto explica en ‘Salvados’ que unos de los encargados en impartir los cursos de formación para parados son los sindicatos y la patronal. Sin embargo, aunque dan muchos cursos de formación, “la oferta se mueve poco al cabo del tiempo”. Begoña ve el principal problema en que “las empresas no acuden a las oficinas de empleo para buscar trabajadores” y como no ofrecen vacantes, no les queda otra que hacer cursos “aunque en términos de inserción laboral no sirvan”.