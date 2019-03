Ada Colau: “Si me imputasen por corrupción, mi dimisión la sometería a referéndum”

EN EL CASO DE QUE FUERA INOCENTE

Jordi Évole habla con la portavoz de Guanyem Ada Colau y el líder histórico del PSOE Juan Carlos Rodríguez Ibarra de un vicio de la vieja política: la dificultad de decir la palabra ‘dimitir’. Sin embrago, el socialista asevera que en España se “dimite bastante” a pesar que se dice que no dimite nadie. Ada Colau le pone el ejemplo de todos los políticos imputados que no dimiten. Ejemplo que no le vale a Ibarra porque seguramente haya inocentes. En ese caso, la activista comenta que si ella llegase a ser alcaldesa y la imputaran siendo inocente lo validaría con la ciudadanía haciendo una consulta para que los ciudadanos opinen.