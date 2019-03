‘Diario 16’ destapó el ‘caso GAL’ y ‘El Mundo’ continuó con la trama para “cumplir con nuestra obligación”, asegura Pedro J. El exdirector asegura que nunca olvidará el día en que en diciembre de 1987, “en los pasillos del Congreso, Felipe González, presidente del Gobierno, me abordó diciendo: ‘Lo que publicáis es intolerable, dejad de publicar esas cosas’.

Jordi Évole le recuerda a Pedro J., una editorial que se publicó en ‘Diario 16’ cuando él era director titulada “Hay que acabar con ETA” donde se podía leer: “Ante los que han hecho del crimen todo un fin en sí mismo, no cabe más que una contundente acción represiva que conlleve la eliminación de su presencia en la calle y su exterminio físico si es preciso. No hay derechos humanos a la hora de cazar al tigre. Al tigre se le busca, se le acecha, se le acosa, se lo coge y si hace falta, se le mata. Podrán caer 50 etarras en combate y las manos de España continuarán limpias de sangre humana”.

Un editorial que Pedro J. no recuerda. “Yo no reconozco mi pluma en ese editorial, pero yo soy el director y por lo tanto, soy el responsable de que ese editorial se publicara. Entonces, los GAL no existían en ese momento. Si hubiera existido entonces el GAL, ese editorial no se hubiera publicado en esa literalidad”, explica y aclara que “hay expresiones desafortunadas y que no reflejan lo que era nuestro pensamiento”.