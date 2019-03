“En la Casa Real no creo que hayan sentido mucho mi cese”

Federico Jiménez Losantos ha publicado que detrás de la caída de Pedro J. también está el rey. El exdirector de ‘El Mundo’ asegura que no lo sabe lo único que asegura es que recibían muchas veces “mensajes de la propia Casa Real de disgusto en relación a la forma que tenía el periódico de cubrir las informaciones que les afectaban”.

Ese fue el caso por ejemplo de un artículo "supercrítico" que publicó en el año 90 “con el hecho de que el rey hubiera seguido indolentemente en el verano con su programa cuando se había producido la invasión de Kuwait, a la vuelta me llamó Sabino Fernández Campo y fui a La Zarzuela”, explica Pedro J.

El periodista recuerda que en esa época el propio monarca “hablaba con gran franqueza. Él una vez me dijo: ‘Ya sé que tú sabes que yo le dije a Juan Tomás de Salas, el propietario de ‘Diario 16’, que no se sentara a mi lado mientras no te echara como director de ‘Diario 16’, pero no pensé que fuera a ser tan tonto de hacerme caso", explica.

Pedro J. asegura que hace menos de un año que no habla con el rey. Una conversación donde no había ningún reproche. “Fue una conversación muy cordial, sin ningún significado político”, explica. Desde entonces, no ha vuelto a saber nada, ni un sms con su cese. “En la Casa Real no creo que hayan sentido mucho que el director de ‘El Mundo’ haya dejado su puesto”, comenta.