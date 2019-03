“El trato mediático que se hizo del caso de Antonio Puerta influyó en su proceso”

Jordi Évole, junto a Gloria Serra, entrevista a Fernando Pamos de la Hoz, abogado de Antonio Puerta. Antonio Puerta fue la persona que golpeó al profesor Neira cuando este se interpuso en una agresión entre Antonio y su novia, Violeta Santander; como consecuencia, Neira pasó varios meses en coma, Puerta fue a prisión preventiva y al poco de salir de esa prisión preventiva murió.

El abogado, el día de la muerte de su cliente, comentó ante los medios que al final Antonio descansaba en paz, "en una paz que nunca ha tenido en vida precisamente por la escoria de la clase política y de determinados medios de prensa que se encargaron de matarle". Fernando ratifica sus palabras. Y es que "cuando se levantó el cadáver las últimas llamadas de teléfono que tenía era de una agencia de prensa que parece ser que le había adelantado un dinero contra mi voluntad para ir a un medio de comunicación", asevera.



Gloria Serra no cree que a Antonio le mataran los medios de comunicación, aunque entiende "que el conjunto de la sociedad, dentro de los cuales estamos nosotros con nuestras responsabilidades, condenó a Antonio". Fernando comenta que con los medios de comunicación "la presunción de inocencia salta por los aires. Creo que hay tertulianos que son unos indigentes intelectuales. No puedes pasar de entrevistar a la exmujer del padre de un famoso torero para acto seguido meterte en un procedimiento judicial. No tienes categoría intelectual no porque haya que tenerla, sino porque no tienes estudios para saber lo que es un auto de procesamiento, un auto de prisión", explica.

El abogado de Antonio Puerta cree que el tratamiento mediático que se hizo, influyó en el proceso judicial. "Yo decía que era una prisión preventiva dictada desde los medios de comunicación", comenta.

Gloria estuvo en un programa en el que, semana tras semana, durante semanas, iba Violeta Santander, la novia de Antonio Puerta, a participar y recibieron muchas críticas. La periodista se defiende diciendo que "no entendía por qué la familia de su novio y su abogado, que no era Fernando en ese momento, no le prohibían seguir yendo a la televisión". Jordi la define como "la cuadratura perfecta". El bueno, el malo y la princesa y con un tema de violencia de género que, efectivamente, genera alarma social y está en pleno debate en ese momento. "Aún más perfecto el caso". El periodista cree que el programa no debía haberse aprovecharse de eso. Sin embargo Gloria cree que sí. "porque Violeta Santander tenía una fascinación por estar a la luz pública y tú te aprovechas". Confiesa que iba pagando "como casi todos los invitados".

Fernando explica que los medios pueden colaborar para que esas reinserciones, esas rehabilitaciones sean más fáciles, más sencillas "contrastando y, sobre todo, no creando alarma social, no haciendo especiales monográficos sobre procedimientos que no han sido juzgados. Y aplicando la compasión. Yo creo que la compasión es un tema fundamental".