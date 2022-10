Algunos exproveedores de Amazon han mostrado su descontento con la empresa, confesando que han llegado a tener grandes pérdidas debido a que la plataforma aseguraba que había mercancía que no habían recibido. Una afirmación que ellos aseguran que es falsa, mostrando como prueba vídeos en los que se ve cómo sus empleados preparan todos los paquetes para enviarlos. "Una vez me faltaron 50.000 unidades de un cepillo eléctrico y ellos dijeron que no les habían llegado", explica Luis Cerrillo, asegurando que él tiene pruebas que desmienten esa afirmación.

Las devoluciones de artículos diferentes o en mal estado y las desapariciones de mercancía, hacen que las empresas que trabajan como proveedoras para Amazon acaben sufriendo grandes pérdidas. "Hemos tenido que hacer muchos recortes. Teníamos un personal de más de 20 personas y ahora somos unas siete", ha confesado Luis Cerrillo, uno de sus exproveedores. Una complicada situación que ha provocado que algunas empresas decidan denunciar a la plataforma. Federico Izquierdo ha confesado que fueron los primeros en demandarles, pidiéndoles 450.000 euros.