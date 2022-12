En el segundo 'Salvados' de la temporada pondremos el foco en el camino que lleva a la corrupción. ¿Cómo y con qué objetivo se corrompe? ¿Qué mecanismos se utilizan? ¿Y qué carga supone esto en términos económicos?



Manuel Villoria, miembro de Transparencia Internacional y experto en corrupción, nos explicará en qué administraciones y sectores se corrompe y cómo se amañan los concursos públicos.



Conoceremos el testimonio de Carmen Lobo, ex concejal de Camas por Izquierda Unida, quién decidió no seguir el camino de la corrupción y rechazó 6 millones de euros y 3 pisos, a cambio de aprobar la recalificación de cinco parcelas de su localidad.



¿Y no hay nadie que ejerza este control? Una de las figuras clave en este proceso es la del interventor municipal. Hablaremos con uno de ellos, Fernando Urruticoechea, quién afirma que su colectivo carece totalmente de poder y a quién incluso delante suyo le llegaron a tirar a la papelera unos informes legales sobre el ayuntamiento de Castro Urdiales.



Salvados comprobará con Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP en Galicia, empresario y presunto ‘número dos’ de Francisco Correa, hasta qué punto la financiación de los partidos políticos va estrechamente ligada a la contratación de obra pública y otros servicios. Crespo, que dice tener “la certeza” que la trama Gürtel es un montaje del gobierno socialista, reconoce haber entregado sobresueldos a los dirigentes del PP en Galicia y advierte de que “algunos dirigentes del PP deberían callarse”, respecto al Caso Bárcenas.



