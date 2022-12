Puigdemont se sienta con Jordi Évole en Salvados a falta de una semana para el 1 de octubre y responde a la pregunta que toda España se hace en este momento: "¿Va a haber referéndum?". El president de la Generalitat asegura que sí lo habrá, y que votará que sí.

Un cara a cara revelador y sin interrupciones en el que el que el President confiesa que confía en la consulta, que para él pertenece al pueblo catalán tras las actuaciones del Gobierno central: "Será un referéndum y tiene sentido porque la gente lo ha hecho suyo".

En la entrevista deja claro que no considera otra opción que no sea la de celebrar el referéndum el 1 de octubre, y es que en opinión de Puigdemont "no hay que subestimar la capacidad del Gobierno catalán ni la del pueblo de Cataluña".

También revela los planes de Govern a partir del 2 de octubre, que no son otros que "proclamar la soberanía popular", porque "como consecuencia del resultado del referéndum, se aplicará el resultado".

Incluso en la entrevista habrá lugar para bromear sobre una de las cosas que les unen con el resto de España, como el AVE. La entrevista más esperada sólo siete días antes del día clave para el futuro de España.