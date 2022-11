Gonzo y el equipo de Salvados realizan un especial sobre el autismo este domingo, a las 21:25 horas en laSexta. En él, hablarán con gente que sufre esta enfermedad de primera mano.

"El autismo no es importante, no vende", reflexiona una mujer, que afirma que "no vende hoy": "Cuando se den cuenta de que 1 de cada 59 nacimientos tiene autismo, lo mismo van y se ponen las pilas".