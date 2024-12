Así reaccionan los alcaldes de localidades afectadas por la DANA al saber que Mazón estaba en un restaurante ese día

Este domingo, a las 21:30 horas, Gonzo charla en Salvados con alcaldes de diferentes localidades valencianas afectadas por la DANA. "¿Qué fue lo que pensó cuando se enteró que Mazón había estado en un restaurante entre las 14:30 horas y las 18 horas de ese día?", les pregunta Gonzo.

Jordi Mayor (alcalde de Cullera y del PSPV) Y Lorena Silven (alcaldesa de Catarroja y del PSPV) afirman que sintieron rabia mientras que Juan Ramón Adsuara (alcalde de Alfafar y del PP) confiesa que no está preparado "para juzgar actuaciones políticas". "No es bueno para mi salud", reconoce el político del PP. No te pierdas el programa al completo este domingo, a las 21:30 horas en laSexta.