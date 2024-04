Ainhoa Arteta se enfrenta a la pregunta número 5 en ¿Quién quiere ser millonario? En ella, Juanra Bonet le pregunta por qué es el brent y le da las siguientes opciones: moneda, viento, petróleo o tejido. "El brent puede ser una moneda nueva porque están saliendo ahora cosas tan nuevas... menos el dinero de verdad, que ya casi no puedes sacarlo de los cajeros, están saliendo monedas que tampoco se conocen mucho", reflexiona.

"Lo mismo es un tejido escocés", piensa la soprano, que confiesa a Juanra Bonet que la han pillado "con el carrito del helado": "Ya me he cargado el comodín del 50%, ¿voy a tener que cargarme ahora el del público?". Además, Ainhoa Arteta confiesa que le suena "barril de brent" en el mundo del petróleo, pero, como no se quiere arriesgar, decide usar el comodín del público, quien da la razón a la soprano y vota en un 65% por el petróleo.

"El público siempre sabe", destaca Arteta, que afirma que ve a las personas del público con cara de listas. Puedes ver su celebración en el vídeo principal de esta noticia.