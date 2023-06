A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, Camela vivió una época muy complicada por la relación personal entre sus miembros, y es que las tensiones entre Dioni y Miguel Ángel estaban a punto de romperse para siempre. Rubén Martín, hijo de Dioni, sobrino de Ángeles y que con el tiempo se convertiría en compositor del grupo, recuerda esa época en el vídeo principal de esta noticia.

"Para mí Camela es todo, lo tengo en casa y me dedico 24 horas del día a ello", explica el joven, que cuenta qué ocurrió la época de la marcha de Miguel Ángel de Camela. "Surgió así, él fue el que empezó a componer porque llevaba las riendas de la composición y un año empezamos a componer mi tía y yo", recuerda Rubén Martín. "Vinieron a mi estudio y puse las canciones con la letra sin decir quién era el compositor y ponían nota", cuenta el productor musical Daniel Muneta.

"Decidieron que de las cinco de mi tía iban cuatro, de las cinco mías cuatro también y de las de Miguel Ángel, dos", recuerda Rubén Martínez, que afirma que una vez que vieron que la gente reaccionó bien a esas canciones "él decidió dejar de componer, solo iba a conciertos y entrevistas". Fernandisco, crítico musical, analiza esa incómoda situación: "Si no se hubiera separado él, a lo mejor, se hubieran separado los tres para siempre".

En 2013 y después de una década de graves discusiones, Miguel Ángel abandona Camela. "Yo me fui de Camela, nadie me dijo que no me querían", afirmó en 2019 el propio Miguel Ángel, que, sin embargo, sí reconoció que le "ayudaron a salir", pero insistió en que nadie le "dijo con el dedo 'sal'". El Arrebato recuerda esa tensión: "Fue muy complicado para todos".