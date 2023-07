NOD, una de las discotecas más míticas de la Ruta del Bakalao, vio nacer a uno de los DJ más importantes de la época, que presta su testimonio en esta entrega de 'Pongamos que hablo de...', Paco Pil. Años más tarde, él mismo se convertiría en la gran estrella de la televisión musical de los 90, presentando programas como 'Leña al mono que es de goma' o éxitos como 'Viva la fiesta'.

"Fue un domingo por la tarde y para mí fue impresionante, porque yo no había visto nunca eso. Llego y veo un río, unos árboles y altavoces por ahí, una estructura, que era la discoteca, y gente bailando por todas partes", describe el artista acerca de esta sala. "A partir de ahí, me enganché", reconoce. "Acabé cogiendo esa bandera y llevándola a lo comercial", cuenta.

Paco Pil recuerda cómo fue su paso por televisión. "El guionista me preguntaba que había hecho ese fin de semana y yo le contaba todas las historias y después todo eso se veía reflejado en el guion. Fue como coger un trozo de mi vida y enseñarlo. Los personajes estaban basados en nosotros", desvela.

"Gracias a sus programas, Paco Pil logró colar la esencia del bakalao en millones de hogares españoles, convirtiéndose, de paso, en uno de los artistas más famosos de nuestro país", informa Iñaki López. En uno de los conciertos, cuenta el DJ que los asistentes "solo querían ver a Paco" y "no dejaban actuar a los otros artistas".

"En otra ocasión, estuve a punto de no llegar a un concierto y me mandaron un helicóptero porque decían que si no, el público reventaba el escenario", dice con sorpresa. La fiebre con Paco Pil fue tal que incluso llegaron a agredir a su entonces pareja Whigfield por el simple hecho de ir con él de la mano por la calle, cuenta aún con cierto asombro.