"Ronaldo solo tendrá que superar una revisión médica y el Barcelona pagará 2.550 millones de pesetas", decían los informativos que en julio de 1996 daban la noticia del fichaje de Roberto Nazario por el F.C. Barcelona. Sin embargo, faltaba otro detalle más, muy importante. "Se trata de la firma. Un trámite aparentemente sencillo que se convirtió en toda una odisea", explica Iñaki López en 'Pongamos que hablo de...'.

Tirando de ingenio, Joan Gaspart, cambió para siempre la carrera del futbolista brasileño. Y así lo cuenta él mismo en esta docuserie. "Yo me entero de que Ronaldo está en Miami, con la Selección Brasileña. Cojo un avión, me voy a Miami, llego al hotel donde está concentrado con la Selección. Hablo con los delegados para decirles que tengo que hablar con Ronaldo para cerrar el fichaje y me dicen que eso es imposible", recuerda.

La prensa también se encontraba allí, en el hotel, siguiendo todo el proceso. "Provocó bastante malestar en la Selección. Recuerdo que el entrenador se quejó airadamente, qué cómo iba él a dar permiso a Ronaldo para salir del hotel cuando Brasil se estaba jugando los Juegos Olímpicos", cuenta Toni Frieros, director jefe del diario 'Sport' y autor de 'Ronaldo, esta es tu vida'.

Pero Gaspart encontró una solución un tanto atípica. "Me disfracé de camarero. Un camarero español que estaba trabajando en el hotel me dejó su pajarita y su chaquetilla. Cogí una bandeja, una Coca-Cola y subí a la planta donde estaba la Selección Brasileña. El vigilante, un señor de 2 metros, imponía mucho, pero al ver que era un camarero con una bandeja no me dio mayor importancia". Finalmente, el entonces vicepresidente del F.C. Barcelona logró verse con el jugador. Y así consiguió que firmara el contrato.

"¿Tú crees que vales el dinero que el Barcelona paga por ti?", le preguntaba un periodista a un jovencísimo Ronaldo. "No lo sé. Solamente sé que he hecho una gran temporada en el PSV y... no lo sé", reconocía. La presentación del futbolista con el club estuvo también llena de ingenio, como se narra en el vídeo principal de esta noticia.