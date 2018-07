Una ciudadana reclama la ayuda de la Policía: "Tenía tres cajas grandes de cuchillos"

Los Policías en acción patrullan los jueves en el prime time de laSexta. En la entrega que se estrena este jueves realizarán una inspección en una nave industrial. Se trata de un control por parte de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF). El equipo de policías sospechan que parte de los “trabajadores” no tienen papeles y/o contrato laboral. El dueño de la empresa será detenido por atentar contra los derechos de sus empleados.

La misma noche, el espacio se enfrenta al caso de una mujer que llama a la policía. Se ha acostado con su ex pareja por miedo y amenazas. No tiene claro que sea una violación. La policía le informa de sus derechos y de cómo debería actuar y, además, intenta localizar por la zona al supuesto agresor. Su entorno no se lo pone fácil.

Además, Policías en acción es testigo de cómo la revisión de las cámaras de seguridad del metro de Madrid cambian de plano una intervención. Dos chicos jóvenes han sido agredidos, uno recibe una puñalada en la espalda y varios testigos confirman que se han producidos tiros. Ambos coinciden en que los agresores intentaron robarles. Todo parece estar claro hasta que los miembros de seguridad del metro, junto a los agentes, chequean las grabaciones de las cámaras.

Por último, el programa muestra cómo la policía se enfrenta a quebrantamientos de condena o a conductores temerarios.