Frank: “Nomberto no tiene iniciativa en la cocina”

EL CHEF QUIERE SABER CÓMO FUNCIONAN LAS COSAS EN LA ‘PICANHA’

Alberto Chicote quiere saber quién decide cómo se hacen las cosas en la ‘Picanha’. Rosane, la mujer del propietario asegura que “no hay jefe, no hay camarero, no hay cocinero, no hay nada aquí”. El chef defiende a Adrián, el jefe de cocina’ porque comenta que él mismo ha reconocido no ser cocinero, sino ser jardinero. Sin embargo, Nomberto, el ayudante de cocina, sí es cocinero pero Frank se queja de que no tiene iniciativa.