Lo que se encontrará Alberto Chicote en la nueva temporada de Pesadilla en la cocina no se puede contar con palabras

AVANCE DE LA NUEVA TEMPORADA | EL MIÉRCOLES A LAS 22:30 HORAS

En algún lugar en este mismo momento hay un restaurante con serios problemas y también hay alguien con las habilidades necesarias para resolverlos. Una persona que tiene que ser psicólogo, empresario, luchador, amigo y cocinero y no tiene una tarea fácil. Lo que se encontrará en la nueva temporada de Pesadilla en la cocina no se puede contar con palabras. Habrá días que se vendrá abajo y la única salida sea abandonar pero Alberto Chicote buscará las razones para seguir. Este miércoles no te pierdas el estreno de la nueva temporada de 'Pesadilla en la cocina'.