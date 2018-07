Antes de aterrizar en Alemania , Chicote decide hacer su 'Pesadilla aérea' y analiza la comida del avión: "La cosa es sencilla. Lo traen, lo meten en el horno, calientan, lo sirven y ¡hala!", explica el chef. Tras probarlo asegura que "no es una maravilla" pero "está bien".

El exitoso chef aterriza en Hamburgo y decide ir directo a probar los platos de 'Mesón Galicia'. Se encuentra con que las papas canarias ni son papas, ni están preparadas y el pulpo está muy cocido. También hay algo que está bueno pero la propietaria del restaurante se muestra 'pasota' ante halagos de Chicote.

Una de las visitas obligadas en 'Pesadilla' es la toma de contacto con la cocina. Chicote se sorprende porque todo parece correcto pero la hija del propietario se queja de que este no delega en ella: "Creo que cuenta conmigo de boquilla, es lo que está demostrando".

El servicio termina siendo un caos ante la presencia de Alberto Chicote en el restaurante. El chef alucina con el "tinglado" que tienen montado en el comedor: "Vais como pollos sin cabeza" y no da crédito ante la actitud de Rocío: "¿Es normal que cuando dices algo que no le gusta, Raquel no haga ni puto caso?".

Para que el cambio sea total, el equipo de Pesadilla en la cocina trabaja duro para que los restaurantes tengan también una nueva imagen. Raquel se muestra encantada con la reforma: "Me parece bonito, espacioso y da un toque más moderno".