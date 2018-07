Ramón: “He tenido un infarto el año pasado. Tenía que petar por algún lado la historia”

UNO DE LOS SOCIOS LE EXPLICA LA SITUACIÓN DEL LOCAL AL CHEF

En el ‘Alcalá 125’, son dos dueños, Ramón y Rafa. Cogieron el restaurante hace tres años y con una deuda de 300.000, además de un alquiler alto. Cuando se han querido dar cuenta no han sabido reaccionar en condiciones y se les está yendo de las manos. “Yo he tenido un infarto el año pasado. Tenía que petar por algún lado la historia”. Antes que socios fueron amigos, llevan 32 años de amistad y no quieren perderla por el restaurante. “O lo solucionamos o nos vamos a la mierda”, comenta Ramón mientras pide ayuda a Alberto Chicote: “Necesito saber qué es lo bueno”.