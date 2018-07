Poli: “Tú no me vas a joder el negocio porque te voy a echar”

LA PROPIETARIA DESPIDE A TANIA ENTRE GRITOS

La dueña de ‘La Parrilla de Poli’ parece que ha cogido las riendas de su negocio y empieza a hacer lo que nunca ha hecho: mandar. Órdenes a las que no están acostumbradas las camareras y que no se toman demasiado bien. Cuando empieza a llegar la clientela, es el momento en el que Radi y Tania empiezan sus ya habituales enfrentamientos que hacen que el servicio fracase. Poli se harta y entre gritos despide a Tania, que está convencida que lo hace porque “si alguien sabe más que tú, no soportas la verdad y lo echas”. Alberto Chicote quiere darle una segunda oportunidad pero la camarera le rechaza.