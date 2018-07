Poli: “Me dijeron que si no pagaba, no iba a encontrar a mi hija en la guardería”

LA PAREJA, AMENAZADA POR LAS MAFIAS

Rado y Poli le cuentan a Alberto Chicote que llegaron a España de Bulgaria hace 10 años. La pareja de Poli explica que en su país tenían que trabajar para que no les destrozaran el bar y no les amenazaran las mafias. Un día llamaron a la dueña por teléfono y la dijeron que “si no pagaba, no iba a encontrar a mi hija en la guardería”. Un estrés continúo que les estaba machacando y por lo que hicieron las maletas, llegaron a España y montaron ‘La Parrilla de Poli’.