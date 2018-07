Clara alucina con 'La Broqueta': "Esto es de película"

NUEVO NOMBRE E IMAGEN PARA EL RESTAURANTE

Vestidos con sus mejores galas, los propietarios y empleados de 'La Hamburguesía' llegan a 'La Broqueta', el nuevo restaurante de Clara, donde, con un aspecto mucho más moderno y atrevido, Alberto Chicote ha preparado una degustación de la que será la nueva carta, para que la prueben todos. Sin embargo, la alegría dura poco cuando el cocinero de 'Pesadilla en la Cocina', pone a Clara en la tesitura de tener que decidir si echar o no a sus cocineros: "A mí me la suda Chicote y todo lo demás, mañana no vengo, pero ni pasado ni al otro", se marcha enfadado Miguel.