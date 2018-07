Chicote: ”La croqueta es un ‘masurrón’ para construir castillos”

EL CHEF PRUEBA LOS PLATOS DEL RESTAURANTE

Alberto Chicote prueba los platos del restaurante ‘Alcalá 125’. El cremat “no se lo doy ni a mi perro, que no tengo perro”; la croqueta de jamón es “croqueta en el jardín” y su masa sirve “para construir castillos”. La hamburguesa lleva patatas de bolsa, algo con lo que tiene pesadillas el chef: “Cuando estoy en casa y no duermo bien, me despierto pensando en bolsas de patatas congeladas, en botes de perejil seco… esas cosas”. Nada, la comida no triunfa.