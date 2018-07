Chicote: “No me cuentes más películas porque cada película que me cuentas más me cabreo”

SANDRA JUSTIFICA POR QUÉ LA COMIDA ES CONGELADA

Alberto Chicote echa un vistazo a la cocina de ‘L'Orbayu’ y lo primero que ve es perejil seco “mi pesadilla ¿sabes que esto me persigue allá donde voy?”, le dice a la propietaria antes de tirarlo a la basura. Mientras registra el congelador, encuentra las ‘croquetas Chicote’ con las que alucina pepinillos porque no entiende que no vaya a comprar a la pescadería productos frescos. Cachopos congelados que supuestamente se van a tirar y filetes adobados color verde son otras de las sorpresas con las que se encuentra el chef.