Angelines: “Mi hijo Alberto Chicote es un tío genial, no porque yo sea su madre, ¿eh?”

LOS PADRES DE CHICOTE VISITAN ‘LA PARRILLA DE POLI’

En la reapertura de ‘La Parrilla de Poli’ aparecen dos personas muy importantes para Alberto Chicote: sus padres. La familia del chef visita el restaurante porque “yo me había criado cerca de aquí y como nunca les veo, les he dicho ‘ya que estamos aquí veniros a comer’”, comenta Chicote. La pareja no pide nada porque prefiere que le recomienden en el restaurante. Finalmente, es el líder de ‘Pesadilla en la cocina’ el que elige los platos de sus padres, momento en el que arranca el caótico servicio de la inauguración.