“¿Te callarás? Al final terminas con la cabeza metida en la olla”

CHICOTE SE CABREA CON LA ACTITUD DE CRISTINA

Alberto Chicote prueba cómo llevan el mando los tres propietarios para elegir a uno que poner al frente de ‘La Barrica’. Fernando no se ve capacitado y Cristina no le ayuda con sus gritos y sus burlas cuando le toca el turno de llevar las riendas del servicio. “Si no es capaz ni de mandar en su casa”, se ríe la empleada. Unas palabras que cabrean al chef.