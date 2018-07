Una cocinera sobre su jefa en 'Pesadilla en la cocina': "¿Quién es ella para chillarme a mí?"

AVANCE DE ‘PESADILLA EN LA COCINA’

En el nuevo restaurante que visita el chef de 'Pesadilla en la cocina', hay dos cocineros que le van a dar más de un dolor de cabeza a Alberto Chicote y a la dueña del local. La falta de educación de los empleados y la falta de respeto a sus superiores hacen que la jefa esté a punto de sufrir un ataque de nervios, cuando su empleada la empieza a chillar en la cocina. Una mujer que no entiende por qué no puede no puede elevar la voz y que se plantea marcharse si no puede hacerlo. Este miércoles, a las 22:30 horas, en laSexta.