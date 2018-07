Alberto Chicote: "Sigue siendo Pesadilla en la cocina pero es más pesadilla que nunca"

Alberto Chicote ha explicado que la estructura de lo que sería una asesoría gastronómica en un restaurante viene siendo la misma. ¿Qué varía? "Los casos son más difíciles que nunca con personas que lo

estaban pasando terriblemente mal y que nos han exigido como nunca ser más imaginativos e intensos para buscar maneras de poder solucionar los problemas".

Chicote ha aclarado que no es que las anteriores temporadas fueran fáciles per según explica lo que marca la diferencia es que es la temporada qué más veces ha llamado al director para decirle dónde me has metido.

El cocineron también ha contado que en esta temporada, 'Pesadilla en la cocina' viaja mucho: "Hemos pasado mucho tiempo fuera, en Ibiza, Barcelona, Hamburgo, Andorra y esto nos también nos ha exigido muchísimo". En estas ocasiones lo que ayuda, según explica Chicote, es que el equipo se conoce de todas las temporadas anteriores y comparten el mismo respeto y la misma consigna "ayudar a quien nos llama".

Chicote ha asegurado que siente "un respeto reverencial" hacia los dueños que piden ayuda "porque reclamar ayuda públicamente tiene mucho merito. Hay personas que prefieren hundirse antes que pedir ayuda".

Y además ha dicho que lo que hace que merezca la pena lo mal que se pasa es la gratitud de la gente a la que ayudan. "Ya no sólo nos llevamos que el programa sea un éxito y hagamos muy buenos números, sino que nos llevamos la gratitud de la gente a la que ayudamos y esto es un alimento para comenzar un día o dos después con uncaso diferente".