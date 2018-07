Alberto Chicote: “Aquí estamos ahumados. Se me está poniendo cara de salmón”

LA COCINA ESTÁ LLENA DE HUMO DEBIDO A QUE NO HAY EXTRACCIÓN

El servicio en la sala del restaurante de Miami parece que va bien, sin embargo, la situación en la cocina no se parece ni de lejos. Y es que al cocinar con hornillos de camping gas y no haber extracción, la cocina está llena de humo. “Esto es peor que trabajar en la mina”, comenta el chef luchando por abrir los ojos que no paran de llorarle debido al ambiente cargado. El chef no aguanta y precinta toda la cocina.