Malú teme que Albert Rivera pueda esconderse detrás de una de las máscaras de 'Mask Singer'. Así se lo reveló a Javier Ambrossi en uno de los momentos inéditos del programa.

"Me dijo 'hoy me voy de tiendas' y se piró y después me avisó de que no podía venir a comer a casa. Entonces le pregunté '¿no serás tú el político?' y me dijo 'qué va, si estoy tomando café en Toledo'", explicó la cantante.

Por el momento, las pistas de los personajes que quedan por descubrir no encajan con el exlíder de Ciudadanos, aunque Malú sospecha que pueda tratarse de un político que podría aparecer en el programa.