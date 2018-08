Llega el día más caro del año para la electricidad: las razones por las que el precio de la luz sigue aumentando

ALCANZA EL MÁXIMO ANUAL

Jorge Morales asegura que no es normal tener una factura tan elevada porque "las condiciones este año son más favorables". Explica que ha llovido más y se he generado más producción hidroeléctrica y eólica, además hay un exceso de fábricas de luz, lo que tendría que haber supuesto un menor precio. Sin embargo, se han dado distintos factores para que esto no ocurra: menos energía solar y problemas en las centrales nucleares, entre otros.