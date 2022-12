El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha hecho una sorprendente propuesta tirando de un viejo método conocido por todos para controlar la crispación entre los legisladores, que ha subido decibelios en las últimas semanas.

"En política todos nos podemos calentar, pero faltar el respeto... Se están cruzando líneas rojas", ha deplorado el diputado en una entrevista en Más Vale Tarde. "Lo que he visto en los últimos dos o tres meses... A mí a veces me da vergüenza de estar ahí. Me escandaliza porque eso se traslada a la calle. El sábado estuve en un mercado y diez personas me dijeron 'por favor, que se acabe esto'", ha revelado. Puedes ver la entrevista y escuchar su propuesta ante la bronca política en el vídeo principal de esta información.