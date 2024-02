Tras conversar con el autor del vídeo que demostraría que el pato muerto de Madrid Río ya lo estaba antes de la mascletá del pasado domingo, Más Vale Tarde analiza en plató la polémica iniciativa de José Luis Martínez-Almeida. Maite Alcaraz apunta que "fueron 20.000 madrileños a disfrutar, más los que vinieron de Valencia" y recomienda a Rita Maestre que "hable con su amiga Yolanda Díaz y se vaya al Manzanares a hacerse unas fotos con los patos".

Benjamín Prado, por su parte, recuerda en el vídeo sobre estas líneas un poema de Lorca y explica que "en España se sacrifican 900 millones de animales al año en los mataderos" y asegura que "lo que a mi me interesa es que la gente se preocupe porque los animales mueran dignamente y que no pase lo de las macrogranjas": "Lo del pato me parece una broma", sentencia.

"Una muerte por mascletá la consideramos muy digna, ¿no?", le responde Iñaki López, mientras que Alcaraz comenta que "sería interesante conocer la receta del pato a la mascletá". "Se puede hacer todo en la oposición, pero no hacer el ridículo y esto es eso", apunta Elisa Beni.