Tras 18 días de huelga de basuras, los vecinos de Jerez de la Frontera han estallado ante la paralización de las negociaciones para hallar una solución. Decenas de contenedores rebosantes de basura han ardido durante la noche en plena calle. La Policía cree que es obra de grupos de alborotadores o, incluso, de barricadas vecinales. Los bomberos fueron recibidos a pedradas en algunas barriadas del sur de la ciudad.

Los vecinos, cada día más indignados, exigen soluciones inmediatas y explican que se trata ya de una cuestión de salud pública. "Nosotros pagamos el impuesto de basuras y no se puede permitir ni aguantar cómo tienen las calles", ha explicado un vecino. Los vecinos han denunciado la insalubridad de la ciudad ante la Consejería de Medio Ambiente.

Ambas partes siguen sin llegar a un acuerdo tras tres semanas de basura en la calle. Aún no se ha declarado ninguna alerta sanitaria porque según la Junta de Andalucía no es necesaria. "En Jerez ya no se puede vivir con esta situación", ha explicado Sebastián Peñas, portavoz de la Asociación de Vecinos de Jerez.