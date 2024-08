El cantante de rock Ramoncín ha hecho balance de los cambios de opinión que ha tenido el Gobierno, en relación con el concierto económico solidario para Cataluña, y ha afirmado que "tratar de cumplir una palabra hasta el final yo entiendo que es muy difícil", sin embargo, entiende que las críticas por estas decisiones "son inevitables, tal y como está configurado el parlamento".

El exmiembro de la junta directiva de la Sociedad General de Autores y Editores también ha recordado que el concierto económico "ya se ofreció en Cataluña cuando les tocaba a Euskadi y parte de Navarra" pero en ese momento, "no les parecía moderno, que no les gustaba y que no les iba bien", sin embargo ahora "parece que sí que les va bien, pero les va bien relativamente, porque hay una parte de ellos que no lo quieren".

Por eso ha querido recordar que, "la política no se trata de tus propios intereses, se trata de los intereses de la mayoría y esta gente o se lo mete en la cabeza o vamos a estar permanentemente con estos asuntos", puesto que con el voto negativo al techo de gasto de la semana pasada " muchas comunidades autónomas se encuentran con una recepción económica menor de la que deberían tener o ninguna".