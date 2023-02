Un presunto delito de corrupción sobrevuela al FC Barcelona, que habría realizado pagos con valor de 1,4 millones de euros a José María Enríquez Negreira, quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros hasta mayo de 2018.

En Más Vale Tarde, hablamos con el exlinier Rafa Guerrero, que arbitró bajo el mandato de Enríquez Negreira, que cree que "no tiene mucho sentido" que alguien con su cargo pudiese hacer algo así.

"Estuve arbitrando desde 1995 hasta 2008. Nunca nadie me dijo qué tenía que hacer. Algo más tiene que haber, no puede ser una cuestión verbal. No puede ser por este hecho, que ya es grave", valora Guerrero.

Además, aclara que Enríquez Negreira no tiene capacidad por sí mismo para ascender o descender árbitros, algo que lleva a cabo junto al presidente y otros vicepresidentes y junto a informes arbitrales.