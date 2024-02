El padre de Cristina Pardo, Javier Pardo, visita el plató de Más Vale Tarde para presentar su nuevo libro 'Asesinato de un Borbón', pero también le da tiempo a hablar de anécdotas y desvelar por qué le llaman 'El Codirector' en la televisión. Y, es que, como descubre Iñaki López, "Javier tuvo una relación estrecha con el programa Liarla Pardo", que presentaba antiguamente su hija y que le hizo ganarse este sobrenombre.

Como puedes ver sobre estas líneas, Gonzalo Miró le pedía un mensaje para Cristina Pardo y él no dudaba en responder de forma rotunda: "¡Qué no diga mas tacos en la televisión!". Unos consejos que, como reconocía la presentadora por aquel entonces, le hizo ganarse el sobrenombre. "Me escribía continuamente durante el programa y me decía, entre otras cosas, que no dijera más tacos o que despidiera a un invitado", reconocía. Hasta el punto de que "cuando veía a un político que lo estaba pasando mal" le decía que despidiera la entrevista. "Me daba más órdenes que el director", aseguraba.

"Ahora se ha suavizado por órdenes de mi madre", reconoce en el plató de Más Vale Tarde. "Pero por los gritos que me pegabas después", contraataca Javier. "¿Le escribes también durante Más Vale Tarde?", le pregunta Iñaki López. Dale al play para descubrir su cómica respuesta y ver este momento tan tierno que han protagonizado padre e hija en el programa.