El regreso de Carles Puigdemont a España tras siete años de exilio se ha saldado con una nueva fuga del expresidente catalán, que tras pronunciar un discurso en el Arc de Triomf de la capital catalana, ha desaparecido y burlado las medidas de seguridad para eludir la orden de detención que pesa sobre él desde su marcha.

A esta hora, se sabe que dos Mossos ha sido detenidos por presuntamente colaborar con Puigdemont y su entorno para posibilitar la fuga del líder de Junts. Ambos han impugnado su detención por la vía del 'habeas corpus' ante un Juzgado de Instrucción.

Elisa Beni en Más Vale Tarde ha analizado la situación legal de uno de los agentes y el recurso de 'habeas corpus' que este ha invocado. Según Beni, uno de los Mosso sen cuestión se encontraba en situación de excedencia en el momento de los hechos, lo que implica que no ejercía funciones de autoridad.

"Cuando estás en excedencia, ya no tienes esa función de autoridad", explicó Beni, quien añadió que esta condición es crucial en la defensa del agente, pues le exime de la obligación de detener a personas bajo orden de búsqueda y captura, como era el caso de Puigdemont.

Beni también hizo hincapié en que el artículo 451 del Código Penal, que recoge el delito de encubrimiento, solo se aplica a delitos concretos y a personas que tienen la obligación de detener. Dado que el agente estaba en excedencia, no tenía tal obligación y, por lo tanto, sugiere que no cometió ningún delito al no detener a Puigdemont. "Puigdemont no es un preso que se ha fugado, ni está condenado y en la cárcel; simplemente es un señor sobre el que hay una orden de búsqueda y captura", añadió.

Es en este contexto que el Mosso ha solicitado el 'habeas corpus', un recurso legal que busca que un juez evalúe la legalidad de su detención. "El agente considera que su detención es ilegal porque, al estar en excedencia, no tiene responsabilidades como autoridad. Por eso ha pedido ser llevado ante un juez para explicar que no ha cometido ningún delito", concluyó Beni.