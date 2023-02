Por primera vez tras la ruptura con Shakira, Piqué ha hablado públicamente de la madre de sus hijos. Ha sido durante una entrevista con el 'streamer' británico John Nellis, cuando le preguntaba cuál era el contacto más famoso que tenía en su teléfono móvil. "Diría Shakira quizás. Fue mi pareja, y podría ser una", ha asegurado.

No es la única declaración sorprendente que ha hecho el futbolista. Según ha indicado en la entrevista con John Nellis, solo vio un partido del mundial de Qatar: la final. La justificación es que en ese momento atravesaba un momento complicado.

"He estado absolutamente desconectado de la copa del Mundo. Desde que me retiré he necesitado desconectar del deporte. He intentado desconectar, me fui de vacaciones unos días... en los últimos meses he necesitado desconectar del fútbol", ha aclarado.