Palenzuela: "Tiene que haber un plan mejor para que se siga viendo Iberia con orgullo"

El que ha sido durante 41 años trabajador de la aerolínea comentó que "ésta no se parece en nada a la Iberia que conocí. No nos llevaría a ningún sitio echar por tierra la marca Iberia. No puedo hablar mal de la empresa en la que he pasado más tiempo que con mi propia familia.

Además, aseguró que "si realmente tienen están esas pérdidas, creo que se está intentando vaciar el contenido de Iberia para que funcione otra".

Por otro lado, matizó que "da mucha pena ver lo que es Iberia y en lo que se está convirtiendo, ya que para todos los trabajadores de Iberia nuestros aliados siempre han sido nuestros pasajeros y nos da mucha pena que esto se lo lleve una compañía extranjera".