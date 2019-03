Queda desvelado el secreto del 'avión fantasma' que cada noche cruza España

TRAS UNA INVESTIGACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

El estruendo de un avión despierta cada noche a los vecinos de Córdoba, Cantabria, y Segovia. Se trata de un avión de carga ruso que no puede volar más alto debido a su peso, motores y velocidad. Los vecinos no entienden porqué no se desvía su trayectoria para evitar molestias.